Remnant 2, non solo cross-play: nuove modalità nei sogni di Gunfire Games

Seppur passato un po' in sordina, Remnant II si è rivelato un ottimo gioco nonché un seguito che migliora quanto visto nel predecessore (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Remnant 2). Anche per questo motivo Gunfire Games vorrebbe continuare ad investire sul gioco, arricchendolo con altri contenuti ancora.

Ad approfondire la questione è stato il creative director David Adams nel corso di un'intervista con il portale Exputer: anzitutto l'autore conferma che il cross-play è in arrivo prossimamente su tutte le piattaforme, sebbene per il momento non abbia rivelato più dettagli su quando dovrebbe essere pubblicato. Il cross-play non è stato inserito al lancio di Remnant 2 ed è da sempre una delle feature più richieste dei fan, che nel prossimo futuro verranno finalmente accontentati.

E sebbene Gunfire Games sia attualmente concentrata sullo sviluppo dei DLC, Adams rivela che al team piacerebbe prima o poi realizzare nuove modalità per Remnant 2. "Al momento siamo concentrati sul prossimo DLC a cui stiamo lavorando, questa è la risposta ufficiale. La risposta non ufficiale è che ci piacerebbe esplorare nuove modalità di gioco, magari non una modalità Sopravvivenza ma qualcosa che possa sembrare simile", dichiara Adams in merito al futuro dell'opera per poi concludere: "Amiamo Remnant II e vogliamo continuare ad aggiungere novità per valorizzare i nostri giocatori".

Insomma, Remnant II potrebbe continuare a far parlare ancora di sé in futuro, grazie a nuove sorprese al momento imprevedibili.