Remnant 2 non gira in 4K nativi a 60fps nemmeno con una RTX 4090

Al netto della pioggia di voti positivi per Remnant 2, sembra proprio che il nuovo sparatutto soulslike di Gunfire Games abbia ancora molta strada da fare in termini di ottimizzazione, a giudicare dai limiti prestazionali emersi nei test condotti da DSOGaming.

Stando ai benchmark eseguiti dal giornalista John Papadopoulos, nemmeno un PC gaming di fascia alta equipaggiato con una fiammante NVIDIA GeForce RTX 4090 è in grado di eseguire il gioco a 60fps in 4K nativi (e quindi senza l'ausilio di upscaler o sistemi di upsampling 'intelligente') con preset grafici Ultra: con queste impostazioni, il framerate medio rilevato dal redattore di DSOGaming con la build di lancio di Remnant 2 si attesta sui 40fps, e questo a dispetto della totale assenza di effetti Ray Tracing in questo titolo sviluppato su Unreal Engine 5.

Il giornalista di DSOGaming sottolinea però il pieno supporto di Remnant 2 a DLSS, XeSS e FSR, compresa la tecnologia di frame generation implementata da NVIDIA con DLSS 3, la cui attivazione porta il framerate a raggiungere il valore medio dei 100fps utilizzando le medesime impostazioni e preset grafici dei test di cui sopra.

Guardando alle console, ricordiamo a chi ci segue che gli sviluppatori hanno già confermato la presenza della modalità a 60fps di Remnant 2 su PS5 e Xbox Series X, di conseguenza non dovrebbero esserci delle 'sorprese sgradite' per coloro che vorranno immergersi nelle atmosfere del nuovo shooter a tinte oscure del team Gunfire su piattaforme Sony e Microsoft di ultima generazione. Per averne la controprova non ci resta che attendere il lancio ufficiale di Remnant 2, previsto per il 25 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.