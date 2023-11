Remnant 2, la patch 1.000.019 è qui: cosa cambia? Quali sono le novità?

Mentre l'ultimo gioco di Gunfire Games e Gearbox Publishing continua a conseguire un successo più che positivo anche con il passare dei mesi, complice quanto visto ad inizio mese per il DLC The Awakened King di Remnant 2 uscito qualche giorno fa, l'avventura sequel di Remnant si aggiorna alla 1.000.019. Quali sono le novità dell'update?

Come visto dalle patch notes ufficiali, uscite in concomitanza dell'ultima versione di gioco, le migliorie ed i cambiamenti generali sono diversi: dalle più generiche correzioni di bug e variazioni nell'esperienza di gioco e nella progressione, passiamo alla risoluzione di errori presentatisi con vari nemici. Remnant 2 non è un sequel perfetto, ma è migliorato tanto e continua a farlo anche a diversi mesi di distanza dalla sua pubblicazione. Dunque, cos'ha la patch 1.000.019 di Remnant 2 in serbo per tutti i giocatori?

Qui a seguire trovate l'elenco completo delle migliorie apportate:

Corretto un problema per cui i personaggi dei giocatori usavano inavvertitamente un consumabile quando uscivano dal gioco o dal menu;

Risolto un problema che impediva di interagire con la rastrelliera dell'armatura rituale in alcune circostanze;

È stato risolto un problema a causa del quale il Colpo Unico del Re Risvegliato non generava anelli e libri dei tratti nei dungeon;

Corretto un problema per cui alcuni oggetti caduti dai cadaveri venivano generati sottoterra ed erano introvabili;

In precedenza, il Gancio Abissale poteva erroneamente salire di livello fino a +20, mentre era destinato a salire di livello solo fino a +10. Ora tale problematica è stata risolta;

È stato risolto un problema a causa del quale il cooldown del 100% delle abilità non si ricaricava;

Corretto problema per cui le Aberrazioni nei DLC si ripresentavano continuamente dopo aver completato la loro missione;

È stato risolto un problema per cui i giocatori non ricevevano XP dall'uccisione di nuovi nemici nel DLC;

È stato risolto un problema a causa del quale il salto di Forgotten AoE causava più danni di quelli previsti;

Il problema che causava il blocco dei giocatori in una collisione in The Forgotten Commune è stato corretto;

Corretto un problema per cui i giocatori rimanevano bloccati nelle collisioni in The Derelict Lighthouse;

Corretto un problema connesso alle interazioni con Leywise attraverso il terreno sopra di lui.

La patch 1.000.019 di Remnant 2 è stata foriera di diverse novità. l gioco realizzato dai ragazzi di Gunfire Games ha ancora molto da offrire, come visto dai tanti contenuti giunti di recente.