Remnant 2: il lato post-apocalittico dello sparatutto soulslike nel nuovo video

Dopo la conferma della modalità a 60fps di Remnant 2, i ragazzi di Gunfire Games ci rituffano nelle atmosfere a tinte oscure dello sparatutto soulslike per mostrare come si sopravvivere in un mondo post-apocalittico dominato da creature non-morte e demoni d'ogni forma e dimensione.

Il multiverso da incubo plasmato dagli artisti digitali di Gunfire, come sottolineato a più riprese dagli sviluppatori, si baserà su un complesso motore procedurale che si premurerà di gestire ogni aspetto della mappa, dai punti di spawn dei nemici alle trappole, fino ad arrivare all'IA degli avversari e alle dinamiche dei combattimenti contro i boss di fine livello.

Anche sul fronte del gameplay, il team Gunfire promette di espandere l'esperienza sparatutto e soulslike del capitolo precedente attraverso un arsenale più ricco, dei mostri più intelligenti e reattivi, tantissimi eventi casuali legati all'esplorazione libera dei dungeon e una pletora di attività da svolgere facendo la spola tra i mondi post-apocalittici della campagna principale.

Il lancio di Remnant 2 è previsto per il 25 luglio, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video gameplay sul Cacciatore di Remnant 2, uno dei tanti Archetipi di guerriero da poter interpretare per 'pacificare' a suon di pallottole il multiverso post-apocalittico del nuovo soulslike edito da Gearbox Publishing.