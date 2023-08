Remnant 2 risponde: ecco perché mancano crossplay e progressione condivisa

Remnant 2 è stato rilasciato il mese scorso come sequel dello sparatutto Remnant: From the Ashes del 2019 di Gunfire Games. Accolto con successo da critica e pubblico, Remnant 2 è stato un successo oltre le aspettative, con oltre un milione di copie vendute al lancio. Tra i punti critici rimasti ci sono crossplay e condivisione della campagna.

A rivelarlo sono stati il CEO di Gunfire Games e il Director di Remnant 2 David James in un apposito thread di Reddit. Nella sessione di domande e risposte, James ha anche spiegato perché i giocatori non possono condividere i progressi della campagna con i propri amici.

In particolare, questo è dovuto al fatto che ogni mondo è randomizzato, ragion per cui la progressione condivisa non è davvero possibile. Il team suggerisce quindi di entrare direttamente nel gioco dei propri amici e vedere tutto ciò che di diverso c'è nel loro mondo.

Inoltre, Gunfire Games ha fatto sapere che sta "attivamente" lavorando alla possibilità di implementare il crossplay in Remnant 2. Tuttavia, a causa di alcune problematiche con specifiche piattaforme, ci vorrà più tempo del previsto.

Non è ancora dato sapere quando sarà implementato, ma sicuramente arriveranno comunicazioni in merito. Intanto, possiamo goderci tutte le novità della nuova patch di Remnant 2.