Remnant 2: più scarti per tutti con la nuova patch, ecco le novità

Il team di sviluppo di Remnant 2 sta continuando a lavorare per limare i difetti del gioco in base ai feedback dell'utenza e, a tal proposito, ha da poco pubblicato un importante aggiornamento che migliora l'economia e la costruzione delle build.

Con la versione 383.678 dello sparatutto soulslike è stato infatti aumentato in generale il quantitativo di Scarti lasciato cadere dai nemici e dagli oggetti da distruggere in giro per lo scenario: per chi non lo sapesse, stiamo parlando della valuta principale del gioco, fondamentale per acquistare potenziamenti, armi, armature e oggetti presso i vari mercanti nell'hub centrale, il Ward 13. Come se non bastasse, l'aggiornamento non richiede più di spendere centinaia di Scarti per lo sblocco di un engramma da Wallace, così che l'aggiunta di nuove classi all'inventario sia molto più accessibile e non sia necessario dedicarsi al farming della risorsa con il solo obiettivo di ottenere un archetipo extra.

Le varie statistiche possono ora essere potenziate di 5 punti in più, così da aumentare l'efficacia in battaglia del personaggio. Sempre a proposito delle build, ora l'oggetto che permette di eseguire il respec (l'azzeramento dei punti abilità spesi) ha utilizzi infiniti ed è sufficiente acquistarlo una sola volta da Wallace. In questo modo i giocatori non dovranno più ricorrere ad un glitch per il reset delle caratteristiche in Remnant 2. Ad accompagnare quelle che sono le modifiche più importanti dell'update troviamo anche una lunga lista di piccoli ritocchi alle classi, alcune delle quali hanno subito qualche buff, tale da renderle più competitive con le più popolari, ovvero Domatore, Medico e Pistolero.

In attesa di scoprire in che modo si evolverà il gioco nelle prossime settimane, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Remnant 2.