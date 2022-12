Remnant 2: scenari da incubo e grafica da sogno nelle immagini dello shooter a tinte dark

Con ancora negli occhi le splendide (e inquietanti) scene del video reveal di Remnant 2, ci tuffiamo a capofitto nelle atmosfere dark del nuovo sparatutto cooperativo di Gunfire Games e Gearbox Publishing dando un'occhiata alle ambientazioni ritratte nelle prime immagini su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Sequel diretto di Remnant From the Ashes, Remnant 2 vedrà gli ultimi sopravvissuti dell'umanità affrontare una schiera tutta nuova di creature demoniache e boss terrificanti. Il titolo promette di stratificare ulteriormente il sistema di combattimento per rendere più immersivi gli scontri ravvicinati e a distanza, il tutto nella cornice di un comparto grafico che.. beh, giudicate voi stessi quanto sia ampio il balzo visivo e tecnologico compiuto da From the Ashes ammirando le immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia.

Nel corso dell'avventura, da affrontare da soli o in compagnia, potremo esplorare nuovi, bizzarri mondi cercando di sopravvivere alle creature infernali che dominano questo multiverso dantesco: ciascuno dei mondi visitabili sarà caratterizzato da un proprio set di attività da completare e, con esse, di armi e oggetti originali da scoprire.

Il lancio di Remnant 2 è previsto nel 2023 esclusivamente su sistemi di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un 'veloce ripasso', sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Remnant From the Ashes.