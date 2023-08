Remnant 2 è un successo oltre le aspettative: oltre 1 milione di copie vendute al lancio

Oltre ad aver fatto segnare un record su Steam per la serie di appartenenza, Remnant 2 sta continuando ad offrire prestazioni molto incoraggianti per Gunfire Games e Gearbox Publishing. Il peculiare sparatutto ispirato ai Souls di FromSoftware ha raggiunto il milione di copie vendute nel corso della settimana di lancio.

Visibilmente entusiasta per la cifra raggiunta da Remnant 2, David Adams di Gunfire Games ha dichiarato: "A tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo straordinario traguardo, grazie per il vostro incrollabile supporto. Questo è stato un viaggio pluriennale per noi e non potremmo essere più felici di vedere i fan che si divertono così tanto con un gioco in cui abbiamo messo il nostro cuore e la nostra anima".

Yoon Im con Gearbox Publishing ha aggiunto: "Remnant II ha superato le nostre aspettative. Essendo un successo commerciale e critico, siamo incredibilmente orgogliosi del team di Gunfire e di tutti quelli qui a Gearbox Publishing che hanno dato vita a questo titolo. Siamo incredibilmente grati alla comunità di Remnant che ha supportato noi e il team di Gunfire durante lo sviluppo. Per quanto riguarda i nuovi fan di Remnant che si sono uniti alla nostra community la scorsa settimana, siamo entusiasti che vi siate uniti a noi in questo viaggio".

