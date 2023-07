Remnant 2 supporta il cross-play su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S?

L’accesso anticipato di Remnant 2 volge ormai al termine e nelle prossime ore lo sparatutto con meccaniche soulslike di Gunfire Games sarà disponibile per tutti su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ma sarà possibile usufruire del cross-play per le partite in coop?

La risposta, purtroppo, è negativa. Remnant 2 non gode infatti del supporto al cross-play e, di conseguenza, chi gioca su una piattaforma non ha alcuna possibilità di invitare utenti che utilizzano un dispositivo diverso. Questo significa che nelle vostre campagne o avventure cooperative potrete invitare solo utenti PlayStation 5 se giocate sulla console Sony e solo utenti Xbox Series X|S se state usando una macchina da gioco firmata Microsoft.

L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dal PC, dove è presente una forma molto limitata di cross-play. Remnant 2 è infatti disponibile sia su Steam che su Epic Games Store e, per fortuna, gli utenti che decideranno di acquistarlo su uno dei due negozi digitali potranno giocare insieme senza limitazioni. Basterà infatti avviare il gioco su Steam e, seguendo le istruzioni a schermo, collegare un account Epic Games Store: a questo punto potrete accedere alla vostra lista amici dello store dei creatori di Fortnite e procedere con l’invito dei giocatori che volete al vostro fianco nella prossima avventura.

In attesa di proporvi la nostra recensione del gioco, in arrivo molto presto, vi ricordiamo che è polemica per la versione PC di Remnant 2, pensata per essere utilizzata con le tecnologia di upscaling come DLSS e FSR.