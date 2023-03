Remnant 2: si torna a caccia di mostri nel video sulle battaglie con i boss

L'atmosfera relativamente rilassata del video di Remnant 2 sulla classe Handler cede il passo all'inferno di fuoco e sangue delle arene che faranno da sfondo alle sfide con i mostruosi boss del nuovo sparatutto a tinte soulslike di Gunfire Games.

La nuova sequenza ingame propostaci da IGN.com e dalla casa di sviluppo texana ci porta nella tana di Mother Mind, una delle tante creature che dovremo esorcizzare a suon di pallottole e incantesimi esplorando il complesso universo procedurale di Remnant 2.

Una volta indossati i panni del proprio guerriero d'elezione, i giocatori che vorranno avere la meglio sui boss del sequel di Remnant From the Ashes dovranno fare appello a tutta l'esperienza acquisita nei livelli precedenti per riuscire a sconfiggere questi abomini infernali e la loro schiera di mostriciattoli, sullo sfondo di scenari claustrofobici pieni di trappole e passaggi secondari da scoprire.

Come possiamo intuire ammirando il nuovo video gameplay, nel multiverso da incubo plasmato dal team Gunfire ci sarà spazio anche per delle sessioni platforming particolarmente strutturate, anch'esse generate 'sul momento' attraverso il motore procedurale integrato dagli sviluppatori e deputato a gestire quasi ogni aspetto dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica.

Il lancio di Remnant 2 è previsto nel corso dell'estate del 2023 in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, e quindi solamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.