Remnant 2: un trucco per effettuare il Respec infinite volte

Vi state divertendo con Remnant 2? Scommettiamo di sì, e non siete i soli, poiché in giro per il mondo ci sono ben 1 milione di (inaspettati) giocatori impegnati sui suoi server. Alcuni di essi, tra una sparatoria e l'altra, hanno anche scoperto un trucchetto per effettuare il respec delle abilità infinite volte senza spendere un centesimo.

Per chi non lo sapesse, negli RPG e derivati il "respec" rappresenta il processo di riallocazione dei punti nell'albero delle abilità. Alcuni giochi permettono di farlo liberamente in ogni momento, altri lo impediscono fino all'avvio di una nuova partita, altri ancora lo consentono previo utilizzo di un determinato oggetto, generalmente difficile da ottenere/farmare/acquistare. Remnant 2 rientra nella terza e ultima categoria, dal momento che obbliga i giocatori desiderosi di effettuare la riassegnazione delle abilità ad utilizzare un oggetto chiamato Globo della Rovina, craftabile presso Wallace, un NPC di Ward 13, impiegando 3 Cristalli di Lumenite e 2,500 Scarti. In sostanza, servono parecchie ore prima di potersene permettere uno (difatti le ripetute lamentele dei giocatori hanno convinto Gunfire Games a modificare il sistema con un futuro aggiornamento).

Ebbene, un utente di Reddit ha scovato un exploit per effettuare il respec infinite volte e in maniera "gratuita". La procedura non è difficile, anche se richiede un po' di fortuna e almeno un Globo in inventario. È sufficiente effettuare con insistenza la schivata non appena si clicca il pulsante Utilizza sul Globo della Rovina, in questo modo l'animazione della schivata cancella l'animazione dell'utilizzo dell'oggetto, senza tuttavia bloccare i suoi effetti. Le abilità verranno così riassegnate, mentre il Globo della Rovina rimarrà nell'inventario pronto per essere riutilizzato.

Guardate il video in calce a questa notizia per un'idea più chiara sul procedimento. È possibile che, venendo a conoscenza dell'exploit, Gunfire Games decida di correre ai ripari con una patch, dunque mettete in conto che il trucchetto potrebbe diventare irreplicabile da un momento all'altro. Noi vi abbiamo avvisato!