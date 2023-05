Remnant 2 in video: due ore di gameplay in compagnia degli sviluppatori

Di ritorno dal mondo di Fae di Remnant 2, i ragazzi di Gunfire Games hanno tenuto uno streaming che ha fatto da sfondo a due ore di scene di gameplay inedite dello sparatutto cooperativo in arrivo su PC e console di ultima generazione.

La nuova esperienza interattiva promessaci dagli autori texani punta a espandere e arricchire le dinamiche soulslike e ruolistiche del precedente From the Ashes. Per dare forma a questo nuovo progetto, il team Gunfire ha integrato in Remnant 2 un profondo motore procedurale che si premurerà di gestire (quasi) ogni aspetto dell'avventura.

Sono gli stessi sviluppatori statunitensi a sottolineare l'importanza del sistema a generazione randomica deputato a 'plasmare in diretta' il layout delle ambientazioni da esplorare e tutti gli altri elementi grafici, ludici e narrativi dell'opera, dalla foggia degli equipaggiamenti da acquisire all'aspetto delle creature da affrontare.

Chi si avventurerà nel multiverso soprannaturale di Remnant 2, anche in funzione del lavoro svolto da Gunfire per integrare questo motore procedurale, potrà quindi vivere delle esperienze sempre diverse nella cornice di scenari in costante mutamento, con trappole, passaggi secondari, nemici e armi che cambieranno ad ogni partita.

Prima di lasciarvi al nuovo gameplay di due ore commentato dagli sviluppatori (potete ammirarlo in calce alla notizia), vi ricordiamo che Remnant 2 sarà disponibile in estate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il video di Remnant 2 sulle battaglie con i boss.