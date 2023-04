Remnant 2 in video: il mondo di Losomn è un inferno di fuoco!

Dopo averci mostrato gli scenari paranormali di Yaesha nel video di Remnant 2, i ragazzi di Gunfire Games alzano nuovamente il sipario sul multiverso a tinte oscure del sequel di Remnant From the Ashes per offrirci un assaggio delle infuocate atmosfere di Losomn.

Frutto del cataclisma narrato nel capitolo iniziale della serie, il mondo fantasy di Losomn rispecchia il caos generato dalla fusione tra l'universo popolato dagli umanoidi Dran e il piano dimensionale che ospitava originariamente le entità ancestrali Fae.

Le lingue di fuoco che divorano le metropoli dark di Losomn saranno una presenza costante nel viaggio intrapreso da chi proverà a rimettere ordine in questo caos: come per il regno di Yaesha, anche il girone dantesco che fa da sfondo alla guerra tra Fae e Dran sarà plasmato dall'avanzato motore procedurale di Remnant 2 con cui il team Gunfire promette di rendere sempre varia e originale ogni partita.

L'engine procedurale si premurerà di riempire ogni scenari di trappole, passaggi secondari e scenari inquietanti, dando così modo ai giocatori di vivere un'esperienza sempre nuova per testare l'ampio ventaglio di abilità, equipaggiamenti e armi di ciascun personaggio.

Il lancio dello sparatutto paranormale a tinte soulslike di Gearbox Publishing è prevista in estate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Avete già dato un'occhiata al video di Remnant 2 sulle battaglie con i boss?