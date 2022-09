Remnant From the Ashes 2: Gunfire ha registrato il trademark, annuncio vicino?

Nonostante non abbia mai discusso apertamente della possibilità di realizzare un sequel dell'action game, Gunfire Games ha recentemente registrato i trademark di Remnant 2 e Remnant From the Ashes 2. Che il peculiare sparatutto ispirato ai soulslike sia sul punto di tornare con un nuovo capitolo?

I trademark legati al possibile seguito di Remnant From the Ashes sono stati depositati dalla software house presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO). Sebbene non possiamo considerarla come una prova incontrovertibile che Gunfire sia già al lavoro su un nuovo capitolo del franchise, la registrazione lascia credere che un seguito sia quantomeno nei suoi pensieri.

Gunfire Games ha già pubblicato nel 2020 Chronos: Before the Ashes, un prequel di Remnant From the Ashes che mescola le caratteristiche di The Legend of Zelda e Dark Souls. Si è trattato di un chiaro segno della volontà dello studio di espandere la sua IP oltre i confini del primo capitolo: che sia dunque arrivato il momento per un seguito vero e proprio? Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere eventuali aggiornamenti da parte dei ragazzi di Gunfire Games.

Nel frattempo la versione Switch di Remnant From the Ashes che ha ricevuto una valutazione dall'ESRB lo scorso anno rimane ancora priva di un annuncio ufficiale.