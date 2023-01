Remnant From the Ashes annunciato per Nintendo Switch con un trailer

Proprio come lasciava intuire la classificazione dell'ESRB registrata a dicembre, ecco che Remnant From the Ashes, il peculiare action game in terza persona con venature souls-like, è stato ufficialmente annunciato in versione Nintendo Switch.

Il teaser trailer che vi abbiamo riportato in apertura ci conferma l'arrivo di Remnant From the Ashes sulla console ibrida della grande N, tuttavia il publisher THQ Nordic e gli sviluppatori di Gunfire Games non hanno specificato una data di lancio definita. Ciò che sappiamo è che il titolo sbarcherà su Switch "prossimamente", e che lo farà sia in formato digitale che fisico.

Remnant: From the Ashes è uno sparatutto action survival in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mostruose. Come uno degli ultimi residui di umanità, partirai da solo oppure al fianco di un massimo di altri due giocatori per affrontare orde di nemici mortali e boss epici, cercando di ritagliare un presidio, ricostruire e poi riprendere ciò che è stato perduto. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Remnant From the Ashes.

Dopo aver ottenuto un buon successo su PC e console con il primo capitolo, Gunfire Games ha annunciato Remnant 2, sequel che espanderà ulteriormente le possibilità in combattimento e consentirà di esplorare da soli o in compagnia degli oscuri mondi generati dinamicamente.