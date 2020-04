Remnant From the Ashes: annunciato con un trailer il DLC Swamps of Corsus

Dopo aver introdotto piccole novità con aggiornamenti gratuiti, gli sviluppatori di Remnant From the Ashes sono pronti al debutto della prima vera espansione del titolo che strizza l'occhio ai prodotti From Software.

Il DLC in questione, annunciato con un trailer, prende il nome di Swamps of Corsus e punta ad introdurre svariate novità. Tra i contenuti dell'espansione troviamo infatti nuovi boss, nuovi dungeon e tre armi inedite con tanto di mod. Il piatto forte di Swamps of Corsus sembra però essere rappresentato dalla modalità sopravvivenza, che ad ogni partita mette il giocatore nei panni di un avatar privo di armi ed equipaggiamento che deve farsi strada tra i nemici provando a sopravvivere e a costruirsi lentamente un inventario di tutto rispetto.

Come potete vedere nel trailer dell'espansione qui sopra, l'uscita di Swamps of Corsus è prevista per ilk prossimo 28 aprile 2020 in esclusiva su Steam al prezzo di 9,99 euro. I giocatori PlayStation 4 e Xbox One dovranno attendere un po' di tempo extra prima di poter mettere le mani sul DLC, che non dovrebbe comunque tardare ad arrivare su console.

Sapevate che la versione fisica di Remnant from the Ashes è disponibile da meno di un mese? Vi ricordiamo inoltre che negli ultimi mesi del 2019 gli sviluppatori hanno festeggiato il milione di copie vendute per Remnant of the Ashes.