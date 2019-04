Remnant: From the Ashes ha finalmente una data d'uscita

Buone notizie per tutti coloro che aspettavano Remnant: From the Ashes, il nuovo sparatutto cooperativo di Gunfire Games, gli autori di Darksiders 3. Perfect World Entertainment, che hanno collaborato allo sviluppo del gioco, hanno annunciato la data d'uscita.

Remnant: From the Ashes sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam a partire dal prossimo 20 Agosto. Si tratta di un titolo oscuro la cui storia riguarda il tentativo di far risorgere l'umanità nel mondo post-apocalittico in cui è ambientato.

Stando alla descrizione fatta dagli sviluppatori, il videogame presenterà intense sessioni di combattimento tattico, con un gameplay che combina armi da fuoco, combattimento melee e attrezzi di ogni sorta per superare ogni sfida.

Sarà possibile migliorare il proprio equipaggiamento ottenendo importanti miglioramenti dalla sconfitta dei boss, e il gioco promette un livello di sfida piuttosto elevato, dove far tesoro degli insegnamenti ottenuti dalle proprie sconfitte per capire meglio come superare una determinata sfida.

Ci saranno più di 20 boss totali da sconfiggere ed è possibile affrontare l'avventura anche in modalità co-op con altri due amici. Già in precedenza era stato diffuso un primo trailer di Remnant: From the Ashes, ora insieme alla data d'uscita è stato diffuso anche un nuovo video, che potete trovare come di consueto in calce alla news. Che ve ne pare?

Quali sono le vostre aspettative su Remnant: From the Ashes?