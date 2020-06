Remnant From the Ashes: il DLC Swamps of Corsus approda su PS4 e Xbox One

A distanza di qualche settimana dall'arrivo di Swamps of Corsus su PC, il nuovo contenuto a pagamento di Remnant From the Ashes è ora arrivato anche su PlayStation 4 e Xbox One.

A preannunciarne l'arrivo è un trailer nuovo di zecca che ci permette di avere un assaggio delle novità presenti nel DLC. Per chi non lo sapesse, acquistando questa espansione, il cui prezzo è di soli 9,99 euro, si sblocca una serie di nuove ambientazioni con tanto di boss, mod per le armi ed equipaggiamento. Il pezzo forte del DLC sembra però essere la modalità Sopravvivenza, che mette il giocatore nei panni di un avatar sprovvisto di qualsiasi tipo di equipaggiamento, obbligandolo a sopravvivere a situazioni sempre più complesse e a raccogliere armi ed armature in giro per la mappa. Che decidiate o meno di procedere all'acquisto dell'espansione, sappiate che è necessario scaricare un update di circa 10 GB per continuare a giocare online.

Vi ricordiamo che la versione standard del gioco è disponibile gratis su Xbox One per gli abbonati a Xbox Game Pass, i quali possono acquistare solo Swamp of Corsus per provare tutte le novità. Solo qualche mese fa, inoltre, il Remnant From the Ashes ha raggiunto il traguardo del milione di copie vendute, in occasione del quale il team di sviluppo ha pubblicato gratuitamente un aggiornamento con la modalità Hardcore.