Remnant From the Ashes festeggia 1 milione di copie vendute con la nuova modalità Hardcore

Remnant: From the Ashes, l'action-RPG di Gunfire Games, partito in sordina per poi ritagliarsi uno spazio sempre maggiore, ha raggiunto lo storico traguardo di un milione di vendite. Per festeggiare, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare nuovi contenuti, confermando la roadmap dei DLC per il 2020.

David Adams, presidente di Gunfire Games, ha definito la risposta del pubblico come "travolgente" e ha parlato dei prossimi piani di supporto per il titolo: "Siamo entusiasti di espandere l'universo di Remnant e sappiamo che i giocatori adoreranno i nuovi contenuti previsti per il 2020. I giocatori hanno chiesto ripetutamente sfide sempre più difficili e siamo contenti di svelare la modalità Hardcore. Vedremo chi avrà la capacità di dominarla e di sopravvivere ad un solo colpo". La modalità Hardcore prevede infatti la morte istantanea dopo un solo colpo e una volta che si viene colpiti la partita finisce. In questa modalità il matchmaking sarà attivo ma richiederà un invito manuale, per non rischiare di trovare giocatori che rovinino la run. Per i temerari che riusciranno ad affrontarla saranno disponibili nuovi oggetti.

Insomma, Remnant: From the Ashes, non pago del successo, continua ad aggiornarsi. In attesa dei contenuti più corposi, che verranno pubblicati nel corso del 2020, vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Remnant: From the Ashes sulle nostre pagine.