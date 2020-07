Remnant From the Ashes: il nuovo trailer presenta la base Ward Prime del DLC Subject 2923

Il publisher Perfect World Entertainment e lo sviluppatore Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer per Remnant: From the Ashes che introduce la base militare "Ward Prime" disponibile con il prossimo DLC Subject 2923.

Come si legge nella descrizione ufficiale: "I sopravvissuti che affrontano la spedizione nel mondo delle strutture militari di Ward Prime in Subject 2923 scopriranno che contiene molti misteri irrisolti, tra cui le origini dei Sognatori ed il modo in cui sono collegati alla Radice, la forza malvagia che affligge la Terra. Negli anni '60 l'esercito americano scoprì una grande pietra aliena incisa con simboli e un muro coperto di strane rune scritte in una lingua sconosciuta. Quando le rune furono decifrate vennero svelati il potere della Pietra del Mondo e il segreto della creazione dei Sognatori, gli umani legati ai potenti poteri provenienti da altri mondi. I militari istituirono una struttura che sarebbe diventata nota come Ward Prime".

Il DLC Subject 2923 per Remnant: From the Ashes verrà lanciato il prossimo 20 agosto insieme alla Complete Edition del gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC che includerà Swamp of Corsus e lo stesso Subject 2923.