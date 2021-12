Remnant From the Ashes presto su Switch? Il gioco classificato dall'ESRB

Stando ad una nuova classificazione dell'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi sul territorio nordamericano, Remnant From the Ashes, lo sparatutto in terza persona spesso accostato ai Souls di FromSoftware, potrebbe presto essere pubblicato in versione Nintendo Switch.

Al momento non c'è stato ancora alcun commento da parte degli sviluppatori di Gunfire Games, né tantomeno da Nintendo che ha da poco concluso il suo nuovo appuntamento con l'Indie World Showcase. La classificazione del gioco in edizione Switch lascia presagire un annuncio imminente, tuttavia raccomandiamo come sempre di attendere eventuali aggiornamenti dalle parti ufficiali.

Remnant: From the Ashes è uno sparatutto action survival in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mostruose. Come uno degli ultimi residui di umanità, partirai da solo oppure al fianco di un massimo di altri due giocatori per affrontare orde di nemici mortali e boss epici, cercando di ritagliare un presidio, ricostruire e poi riprendere ciò che è stato perduto.

Nell'attesa di novità, vi ricordiamo che Remnant From the Ashes è disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S (con tanto di upgrade next-gen gratuito), PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sull'action game di Gunfire Games vi rimandiamo alla nostra Recensione di Remnant From the Ashes.