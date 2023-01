Remnant from the Ashes quando arriva su Nintendo Switch? Ecco la data!

A pochi giorni di distanza dall'annuncio ufficiale del porting Switch di Remnant from the Ashes, THQ Nordic riguadagna i social per fissare la data di commercializzazione della versione 'nintendiana' dell'apprezzato sparatutto survival in terza persona sviluppato da Gunfire Games.

Ai possessori della console ibrida di Nintendo che si avvicinano solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Remnant from the Ashes è uno shooter ambientato in una dimensione post-apocalittica invasa da un esercito di creature demoniache.

Il compito dei giocatori è quello di entrare a far parte dell'ultima gilda di guerrieri sopravvissuta alla catastrofe e di partecipare a una serie di spedizioni per sradicare ogni minaccia rappresentata dai mostri che infestano il pianeta. Il completamento di ogni missione garantisce lo sblocco di equipaggiamenti e abilità sempre più avanzate per il proprio alter-ego, con un looting parametrato al livello di difficoltà delle sfide da affrontare.

La versione Switch di Remnant from the Ashes proporrà tutti i contenuti delle edizioni già disponibili su PC, PlayStation e Xbox: Gunfire Games non ha fornito ulteriori dettagli sulle modifiche legate alla grafica e al gameplay che, presumibilmente, riguarderanno gli interventi per l'interfaccia, la riformulazione dei controlli e le ottimizzazioni specifiche per le modalità docked e portatile della console.

Sulla scorta delle ultime informazioni condivise da THQ Nordic possiamo perciò fissare ufficialmente la data di lancio di Remnant from the Ashes su Switch al prossimo 21 marzo. Se volete saperne di più su questo sparatutto votato alla cooperativa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Remnant from the Ashes.