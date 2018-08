Remnant From the Ashes: lo sparatutto degli autori di Darksiders 3 si mostra in azione

Perfect World Entertainment e Gunfire Games, software house autrice dell'imminente Darksiders 3, hanno pubblicato nella giornata di oggi il primo gameplay trailer per Remnant From the Ashes, nuovo sparatutto co-op atteso su PC e console.

Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui imperversa la minaccia portata dagli alieni conosciuti come The Root, Remnant From the Ashes è uno sparatutto cooperativo in cui i giocatori potranno formare squadre composte da un massimo di 4 componenti per combattere e sopravvivere in livelli generati in maniera dinamica. Il gioco includerà epiche boss battle, sistemi di progressioni e di crafting, oltre ad un'ampia gamma di armi e nemici.

Lasciandovi alla visione del filmato di gameplay che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Remnant: From the Ashes arriverà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019. Il titolo è presente in formato giocabile alla GamesCom 2018.