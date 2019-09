Remnant From the Ashes: un trailer introduce il nuovo dungeon "Leto's Lab"

Perfect World Entertainment e Gunfire Games hanno pubblicato un trailer per il lancio dell’aggiornamento gratuito “Laboratorio di Leto” che aggiunge un nuovo dungeon allo sparatutto cooperativo Remnant From the Ashes.

Il nuovo dungeon potrà essere raggiunto tramite campagna o in adventure mode e i giocatori dovranno tentare di fuggire dalle atmosfere del cupo laboratorio affrontando una serie di puzzle unici, con il fine di scoprire gli oscuri segreti nascosti dietro agli esperimenti del Dottor Leto Apostolakis. Inoltre, sarà possibile affrontare una nuova boss fight contro il temibile Riphide.

La nuova avventura sarà ambientata all’interno della Stazione di Ricerca Alpha e verterà sulle incredibili proprietà dei cristalli rossi. Potete leggere la descrizione completa del Laboratorio di Labo direttamente sul sito ufficiale. Vi ricordiamo che Remnant From the Ashes (trovate la recensione qui) è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.