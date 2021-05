Remnant From The Ashes: l'upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X/S arriva il 13 maggio

L'apprezzato Remnant: From The Ashes sta per ricevere un upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che sarà completamente gratuito per tutti coloro che hanno già acquistato il titolo firmato Gunfire Games in versione old-gen.

E non si dovrà neanche aspettare troppo: l'aggiornamento sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 13 maggio. Con il passaggio alla nuova generazione l'opera godrà di un miglioramento nelle prestazioni tecniche, con risoluzione 4K e 30fsp, fino a prestazioni massime che possono arrivare a 60fps stabili e 1080p. Sempre nella stessa data, inoltre, l'Action/RPG con meccaniche da Third-Person Shooter sarà disponibile sul catalogo Xbox Game Pass disponibile per PC, con tanto di cross-play assicurato con tutti i giocatori Xbox One e Xbox Series X/S. Qualora non lo aveste ancora fatto, si tratta di una buona occasione per riscoprire un titolo che è riuscito a lasciare un piccolo ma sentito segno all'epoca della sua uscita originaria avvenuta nell'agosto 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Remnant From The Ashes ha venduto oltre 1 milione di copie, ad ulteriore prova dell'apprezzamento generale riservatogli dal pubblico.

Se volete ulteriormente approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Remnant From The Ashes, ricordandovi inoltre che dallo scorso dicembre è disponibile anche il suo prequel, Chronos: Before The Ashes.