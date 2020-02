Remnant From the Ashes: la versione fisica ha una data di uscita!

THQ Nordic ha annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione in tutto il mondo (Asia esclusa) dell'edizione fisica di Remnant From the Ashes, titolo pubblicato da Perfect World e svilupapto da Gunfire Games, già autori di Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition e Darksiders 3.

"Remnant From the Ashes è uno sparatutto action survival in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mostruose. Come uno degli ultimi residui di umanità, partirai da solo oppure al fianco di un massimo di altri due giocatori per affrontare orde di nemici mortali e boss epici, cercando di ritagliare un presidio, ricostruire e poi riprendere ciò che è stato perduto."

L'edizione fisica sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dal 17 marzo al prezzo di 39.99 euro, al momento non è chiaro se la versione retail includerà bonus come poster, mappe, adesivi e altri goodies oltre al supporto fisico. Il gioco è stato lanciato lo scorso mese di agosto in formato digitale, ad oggi Remnant From the Ashes ha venduto un milione di copie riscuotendo un discreto successo commerciale, l'edizione retail riuscirà sicuramente ad espandere il pubblico di questo progetto.