Remnant From the Ashes: video gameplay e data d'uscita per il DLC Subject 2923

Tra i nuovi annunci del Future Games Show troviamo anche l'ultima grossa espansione in arrivo per Remnant From the Ashes, l'apprezzato sparatutto in terza persona con elementi soulslike.

Il team di sviluppo ha confermato che questo DLC, il cui nome è Subject 2923, sarà l'ultima espansione per il titolo e porterà un bel po' di nuovi contenuti nello sparatutto. Pare infatti che acquistando Subject 2923 si possa accedere ad una nuova campagna ambientata diversi anni dopo la conclusione della prima storia e, proprio come il gioco base, si potrà affrontare in singolo o in coop online. Ovviamente il DLC includerà una nuova fazione nemica, nuove ambientazioni, armi, equipaggiamento e boss. Chiunque abbia acquistato Swamp of the Corsus potrà inoltre giocare la modalità Sopravvivenza e incappare in contenuti provenienti da Subject 2923, che andrà quindi ad ampliare le possibilità offerte.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'ultima grande espansione di Remnant From the Ashes farà il proprio debutto su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 20 agosto 2020. Vi ricordiamo inoltre che la versione standard del gioco è disponibile gratuitamente su Xbox One per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.