Remnant gratis su PS Plus: un Souls-Like da non perdere, ne parliamo in video!

Oltre alla prima parte del rifacimento di Final Fantasy VII da parte di Square Enix, la line-up di giochi gratis con PlayStation Plus a marzo 2021 include ulteriori produzioni interessanti.

Tra queste ultime figura anche un peculiare Souls-Like, in grado di offrire una declinazione personale del sottogenere Action RPG nato dalle ceneri del successo delle produzioni From Software. Remnant: From The Ashes non pone infatti tra le mani dei giocatori spade, lance o asce, bensì prevalentemente armi da fuoco. Il titolo firmato da Gunfire Games è infatti un vero e proprio sparatutto in terza persona, che chiede alla community di destreggiarsi tanto tra armi futuristiche quanto tra più comuni fucili a pompa o da cecchino. Gestione della stamina e prontezza nelle schivate non mancano tuttavia di rivestire - come da tradizione Souls-Like - un ruolo di rilievo nell'economia del gameplay.



Ad un impianto ludico da non sottovalutare, Remnant: From The Ashes associa poi un world building convincente, un'interessante direzione artistica e ulteriori pregi, che lo rendono un prodotto degno di attenzione da parte degli appassionati del genere. Per raccontarvi le ragioni per le quali lo riteniamo una buona aggiunta alla libreria degli abbonati a PlayStation Plus, la redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!