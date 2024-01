Remnant II: acquistabile al prezzo più basso dal lancio

Remnant II è il nuovo capitolo del famoso gioco di ruolo d'azione e sparatutto in terza persona, sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Gearbox Publishing. Sequel diretto di Remnant: From the Ashes uscito nel 2019, il nuovo gioco è uscito lo scorso anno per PC Windows, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

Ritorna la frenetica esperienza di combattimento di Remnant in questo nuovo capitolo della serie, con sparatorie e atroci scontri corpo a corpo con i nemici e gli enormi boss. Il gioco ci permetterà di affrontare l'avventura in single player o in cooperativa con altri amici, formando una squadra che combatterà cercando di sopravvivere.

Il gioco è in super offerta su Amazon all'ottimo prezzo di 24,99 euro per PS5, Xbox Series X e PC, di seguito i link per acquistare l'edizione fisica di Remnant II:

Il titolo ci promette una grande rigiocabilità, con missioni varie, strade diverse da percorrere, potenziamenti vari, dungeon, premi e sfide che metteranno alla prova anche i videogiocatori più skillati. Novità sarà il sistema di evoluzione archetipica, che ci donerà bonus passivi e poteri grandiosi, che potrenno essere sbloccati e potenziati durante la nostra avventura, regalandoci una grande varietà di stili di gioco.