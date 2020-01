Remote Play di PS4 su Nintendo Switch? Sony chiede un parere ai giocatori

Il Remote Play di Sony su Nintendo Switch? Potrebbe non essere un'eventualità così remota. Sony sta infatti effettuando alcune ricerche su come migliorare il proprio servizio, che permette di giocare via streaming i titoli PS4 su PS Vita o sui propri smartphone o dispositivi mobile in generale.

Il colosso giapponese però sembra avere intenzione di espandere la gamma di device su cui utilizzare il Remote Play in futuro, e sta chiedendo ai giocatori un loro parere. In particolare, viene chiesta l'opinione dei possessori di PS4 su un'eventuale disponibilità del Remote Play appunto su Nintendo Switch.

Ma non c'è solo la console ibrida di casa Nintendo tra i piani di Sony: tra le opzioni ci sono anche un controller DualShock dotato di schermo proprio, che a questo punto diventerebbe quasi una console handheld a sé stante, e viene chiesto anche un parere su una possibile versione offline del Remote Play.

Insomma, con l'arrivo della next-gen all'orizzonte, Sony sta cercando di rendere il suo parco console più appetibile nei confronti dei clienti, anche perché dall'altra parte Microsoft non sta certo a guardare. Proprio stamattina, Phil Spencer ha mostrato Destiny 2 giocato con Project xCloud.

Staremo a vedere quali saranno le mosse di Sony. Voi ce lo vedreste bene il Remote Play su Nintendo Switch?