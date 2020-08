Remothered Broken Porcelain: l'hotel degli orrori nel video della Gamescom

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il pubblico della Gamescom 2020, gli autori italiani di Darril Arts e Stormind Games pubblicano un nuovo video di Remothered Broken Porcelain che ci proietta nella dimensione a tinte oscure della loro prossima avventura horror.

Il filmato confezionato dagli autori di Tormented Fathers ci riporta all'ombra dell'Ashmann Inn per farci familiarizzare con gli inquietanti residenti di questa struttura. L'intento del team capitanato da Chris Darril è quello di evolvere e stratificare ulteriormente l'esperienza offerta dal primo capitolo di Remothered per aumentarne il pathos.

Oltre al sempre gradito aumento del livello di dettaglio del comparto grafico, Broken Porcelain promette di regalarci delle ambientazioni decisamente più "interattive", con sessioni stealth più immersive e una pletora di enigmi da risolvere interagendo con gli inquilini della locanda Ashmann. A rendere ancora più tese le atmosfere del titolo ci penseranno il compositore Luca Balboni e i brani della sua colonna sonora.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di Remothered Broken Porcelain, non prima però di ricordarvi che l'horror italiano sarà disponibile dal 20 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per saperne di più su questo ambizioso progetto, potete leggere il nostro speciale sull'hotel degli orrori di Remothered Broken Porcelain.