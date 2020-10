Remothered Broken Porcelain: i legami con Tormented Fathers nel video dell'horror italiano

Gli editori di Modus Games e gli sviluppatori di Stormind Games ripercorrono in video gli eventi della serie horror di Remothered con l'antefatto della storia di Remothered Broken Porcelain.

Il nuovo filmato dell'esperienza a tinte oscure di Darril Arts ci ripercorrere a ritroso le orme di Rosemary Reed e di seguire suoi tentativi per venire a capo dell'enigmatica scomparsa di Celeste. Gli eventi narrati in questo video danno così modo agli utenti di sbirciare tra le pieghe della trama di Broken Porcelain e di conoscere Jennifer dopo il suo arrivo nel minaccioso Ashmann Inn.

Come sottolineato in questi mesi da Stormind Games, il nuovo atto di Remothered farà sia da prequel che da sequel di Tormented Fathers, con stratagemmi narrativi che evolveranno la storia per offrire agli appassionati del genere un'esperienza ricca di colpi di scena. Gli autori italiani proveranno a evolvere le formule ludiche del capitolo precedente nella speranza, così facendo, di rendere ancora più stratificata e profonda l'avventura.

In virtù del recente annuncio dell'uscita anticipata di Remothered Broken Porcelain, l'ultima fatica digitale di Modus Games sarà disponibile a partire dal 13 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.