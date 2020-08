Remothered Broken Porcelain: i misteri dell'Ashmann Inn nel video dell'horror italiano

Gli autori di Darril Arts e Stormind Games confezionano un nuovo video di Remothered Broken Porcelain per mostrarci gli inquietanti residenti dell'Ashmann Inn, il microcosmo a tinte oscure che farà da sfondo alla loro prossima avventura horror per PC e console.

Il nuovo trailer proposto dagli autori di Tormented Fathers ci ripiomba così nell'incubo digitale dell'Ashmann Inn per farci familiarizzare con i residenti della struttura.

Con Broken Porcelain, il team di Darril Arts (qui trovate una nostra video intervista al Game Director Chril Darril) proverà ad evolvere ed espandere l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del primo atto della serie horror di Remothered. Una delle novità più interessanti del progetto riguarderà la possibilità, per gli utenti, di approcciarsi alle sfide offerte dal titolo in maniera decisamente più "diretta".

Per spezzare il ritmo e la tensione delle fasi stealth e delle rocambolesche fughe che hanno contraddistinto il primo capitolo, gli sviluppatori italiani doneranno alla protagonista di Broken Porcelain la possibilità di "interagire" con le entità che popolano la locanda Ashmann attraverso una serie di abilità improtate all'azione. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Remothered Broken Porcelain è previsto in uscita per il 20 ottobre di quest'anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sull'hotel degli incubi di Remothered Broken Porcelain.