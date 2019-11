Remothered Broken Porcelain: nuove immagini su storia e personaggi dell'horror italiano

Le fucine videoludiche italiane di Stormind Games sfornano una nuova galleria immagini di Remothered Broken Porcelain che svelano tutta una serie di informazioni sui personaggi e sulla storia dell'avventura horror che darà seguito all'epopea a tinte oscure di Tormented Fathers.

Il prossimo progetto diretto da Mario Christopher Darril Valenti (conosciuto con il suo pseudonimo di Chris Darril) andrà ad ampliare la formula ludica dell'incubo digitale originario innestandovi tutta una serie di elementi ludici e narrativi che, nelle intenzioni dei suoi autori, contribuiranno ad elevarne il tasso di divertimento e il pathos.

All'utente spetterà il compito di interpretare Jennifer, l'adolescente ribelle a cui sarà affidato l'incarico di dirigere la locanda di Ashmann. I misteriosi eventi a cui assisteremo ci spingeranno a scavare nel torbido passato della locanda e dei suoi precedenti inquilini. Tra fenomeni inspiegabili e strani comportamenti tenuti dai circa venti ospiti della struttura, Jennifer dovrà unire le proprie forze a quelle di Lindsay per venire a capo dell'enigma: l'esperienza promessaci dal team di Stormind sarà resa ancora disturbante e tesa dalla possibilità, per l'utente, di scegliere autonomamente se darsi alla fuga o assumere un atteggiamento più "diretto" per affrontare i violenti inquilini dell'Ashmann Inn.

Vi lasciamo perciò alle nuove immagini di Remothered Broken Porcelain e rimaniamo in attesa di scoprire la data di lancio definitiva di questa avventura survival horror tutta italiana intrisa di elementi action e stealth, attualmente prevista nell'estate 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.