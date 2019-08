Remothered Broken Porcelain: la paura fa 90 nella Video Anteprima dalla Gamescom

Remothered Broken Porcelain è un gioco horror tutto italiano: abbiamo avuto modo di provare una demo alla Gamescom, ve la raccontiamo in questa Video Anteprima.

L'annuncio di Remothered Broken Porcelain risale agli Italian Game Awards: durante la manifestazione, tuttavia, il gioco era stato presentato al pubblico dal team con il nome provvisorio di Remothered: Goin Porcelain. Nel corso della Gamescom 2019, il titolo di Stormind Games è tornato a mostrarsi con il proprio titolo definitivo. Durante la Fiera di Colonia, infatti, la produzione italiana si è presentata sulla scena con un nuovo trailer di Remothered Broken Porcelain.

Ma non solo: la manifestazione è stata anche l'occasione per dare un primo sguardo alla produzione. Il nostro Alessandro Bruni ha dunque scelto di parlarvi delle sue prime impressioni in una Video Anteprima dedicata, che trovate direttamente in apertura a questa news. Nel filmato, si discutono diversi aspetti della produzione, tra cui aspetti tecnici, contesto narrativo e gameplay. Vi auguriamo dunque una buona visione!



Remothered: Broken Porcelain esordirà sul mercato videoludico nel corso del prossimo anno. Manca una data di pubblicazione precisa, ma la finestra d'uscita coincide con l'estate 2020. L'horror a firma italiana farà il proprio debutto su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.