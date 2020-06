Remothered Broken Porcelain: quattro chiacchiere con Chris Darril il 18 giugno

Nel corso del recente PC Gaming Show 2020 l'horror Remothered Broekn Porcelain è tornato a mostrarsi in un video gameplay che, oltre a mostrarci i progressi compiuti dal team di sviluppo italiano Stormind Games, ha anche annunciato la data d'uscita.

Il seguito dell'apprezzato Remothered: Tormented Fathers verrà lanciato il prossimo 25 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. In attesa dell'uscita, siamo lieti di annunciare che domani 18 giugno a partire dalle 15:00 ospiteremo sul canale Twitch di Everyeye Chris Darril, autore catanese che ha scritto e diretto i due capitoli della serie. Un appuntamento imperdibile, durante il quale avrà modo di scambiare quattro chiacchiere con la nostra redazione in merito alla sua nuova creatura, svelare dei retroscena sullo sviluppo e rispondere alle domanda degli spettatori che interverranno in chat durante la diretta.

Remothered: Broken Porcelain introdurrà diversi cambiamenti rispetto al suo predecessore, sia in termini di gameplay che di narrazione. La protagonista è Jen, che dopo essere stata espulsa da un istituto femminile viene assunta come cameriera all’Ashmann Inn, un hotel pieno di morbosi segreti dove l’oscuro passato della ragazza riemerge per tormentarla fino a costringerla a fuggire per salvare la sua stessa vita. In attesa della trasmissione, potete leggere la nostra ultima anteprima di Remothered: Broken Porcelain.