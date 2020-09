Remothered Broken Porcelain, sorpresa: l'horror italiano anticipa l'uscita

Dopo averci offerto un assaggio della loro esperienza horror nel corso della Gamescom con un video gameplay di Remothered Broken Porcelain, gli autori di Darril Arts e Stormind Games, di concerto con Modus Games, decidono di anticipare l'uscita della loro avventura a tinte oscure su PC e console.

Nel darne l'annuncio, il vicepresidente del marketing di Modus, Shane Bierwith, spiega che "è stato un mese incredibilmente ricco per i videogiochi, soprattutto per quelli di genere horror. Anticipare l'uscita di un titolo è una cosa insolita di questi tempi, ma vogliamo dare l'opportunità a tutti i fan dell'orrore di mettere quanto prima le mani su Broken Porcelain, così avranno ancora più tempo per divertirsi coi tanti, favolosi giochi che usciranno intorno ad Halloween".

La nuova data di commercializzazione del secondo capitolo di Tormented Fathers coinciderà perciò con il 13 ottobre, una settimana prima rispetto alle ultime comunicazioni del team di Darril Arts sull'uscita di Broken Porcelain nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per saperne di più su questa ambiziosa esperienza thrilling venata di elementi paranormali e psicologici, vi rimandiamo al nostro speciale sull'hotel degli orrori di Remothered Broken Porcelain e alle analisi di Alessandro Bruni.