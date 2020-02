Remothered Broken Porcelain: il team italiano presenta in video il survival horror

Direttamente da Acireale, il team italiano di Stormind Games offre nuovi aggiornamenti sullo sviluppo della loro nuova opera videoludica dalle atmosfere horror.

In un primo diario di sviluppo dedicato a Remothered: Broken Porcelain, attualmente in fase di realizzazione, la software house ricorda il percorso che ha portato alla nascita del progetto. Tra le fonti d'ispirazione per la realizzazione del primo capitolo della saga survival horror vengono citate diverse opere cinematografiche, tra cui Psyco ed altri esponenti dell'universo di pellicole create da Alfred Hitchcock.



Con Remothered: Broken Porcelain, il team promette di avere in serbo "grandi sorprese" per i giocatori. L'obiettivo è quello di migliorare il gameplay, senza tuttavia modificarlo in maniera eccessiva. I giocatori potranno trovare una componente action più presente, che non andrà però ad impattare sulla natura stealth del gioco. Per ogni dettaglio, potete visionare il video diario di Sotrming Games direttamente in apertura a questa news: buona visione!

Ricordiamo che Remothered: Broken Porcelain è attualmente privo di una data di uscita precisa. L'horror italiano resta comunque atteso per il 2020, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In attesa di saperne di più, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Remothered: Broken Porcelain, a cura di Alessandro Bruni.