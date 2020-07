Remothered Broken Porcelain: l'uscita dell'horror italiano è stata rinviata

L'horror italiano di Darril Arts Remotherd Broken Porcelain, purtroppo, si è appena aggiunto alla lunga lista dei giochi che sono stati rinviati negli ultimi mesi.

Annunciata meno di un mese fa in occasione del Future Game Show, la data d'uscita di Remothered: Broken Porcelain è stata posticipata di quasi due mesi. Inizialmente prevista per il 25 agosto, è ora stata fissata al 20 ottobre di quest'anno. L'annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale di Modus Games, publisher del gioco. "Siamo emozionati all'idea di invitarvi in questo magnifico capitolo della storia di Remothered, ma è importante per noi consegnarvi l'esperienza che meritate. Del tempo aggiuntivo per la rifinitura e per compensare l'allungamento dello sviluppo dovuto alla situazione globale attuale ci aiuterà a fare proprio questo".

Non tutti i mali vengono per nuocere. Come fa notare Modus Games, con questo rinvio i giocatori avranno modo di avventurarsi nell'Ashmann Inn durante il periodo più spaventoso dell'anno, ovvero quello di Halloween. Prima di lasciarvi, vi consigliamo - se non lo avete ancora fatto - di guardare la nostra Video Intervista a Chris Darril, il creatore di Remothered Broken Porcelain.