Remothered Broken Porcelain: in video l'intervista a Chris Darril, il game director

Nel corso della giornata di oggi, il canale Twitch di Everyeye ha ospitato il game director di Remothered: Broken Porcelain per una lunga intervista durante la quale abbiamo parlato dell'interessante horror in sviluppo presso il team Darril Arts con il supporto di Stormind Games e di tanti altri argomenti.

Il gioco, scritto e diretto proprio da Chris Darril, è un survival horror in terza persona che mette il giocatore nei panni della giovane Jennifer, che per una serie di vicissitudini si ritrova a svolgere il lavoro di domestica presso l'Ashmann Inn, un hotel situato nel nostro paese. Ed È proprio in questo luogo che la protagonista inizierà a notare degli strani avvenimenti che la spingeranno a provare, non senza qualche difficoltà, la fuga.

Prima di lasciarvi alla replica della diretta in compagnia di Alessandro Bruni e Chris Darril, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 agosto 2020 sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Avete già dato un'occhiata all'ultimo video gameplay di Remothered Broken Porcelain, pubblicato in occasione del Future Games Show, evento andato in onda la scorsa settimana?