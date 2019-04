Remothered: Going Porcelain annunciato agli Italian Video Game Awards

Come saprete nella serata di ieri si è svolta la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards. Durante la manifestazione, sono giunte buone notizie per gli amanti del genere horror, visto che è stato annunciato Remothered: Going Porcelain.

Si tratta del nuovo progetto di Chris Darril, già autore del titolo precedente, Remothered: Tormented Fathers, che tra l'altro ha vinto il premio come miglior gioco italiano agli awards (sul nostro sito trovate la lista completa di tutti i vincitori degli Italian Video Game Awards 2019) e che sarà diretto da quest'ultimo e sviluppato da Stormind Games.

Il gioco è stato annunciato con un video, che al momento non è ancora stato caricato sui canali social ufficiali del videogame, che vi invitiamo però a tenere d'occhio, visto che già in passato lo stesso Chris Darril aveva anticipato l'esistenza del progetto, rivelandone anche alcuni iniziali dettagli. Chissà che dunque non abbia intenzione di continuare a svelare novità a riguardo.

Non è ancora chiaro su quali piattaforme sarà disponibile il titolo, ma si pensa ovviamente a PlayStation 4, Xbox One e PC, e visto il recente annuncio del porting di Remothered: Tormented Fathers su Nintendo Switch, probabilmente potremo vedere il nuovo capitolo anche sulla console ibrida di casa Nintendo.