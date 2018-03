Remothered: Tormented Fathers verrà pubblicato anche su Nintendo Switch

Nel corso della recenteha confermato cheverrà pubblicato anche sue che lo sviluppo è già iniziato.

Purtroppo, gli sviluppatori non hanno fornito né una data d'uscita né una finestra di lancio. Attualmente stanno lavorando anche alle versioni per PlayStation 4 e Xbox One, entrambe previste nel corso di quest'anno.

Remothered: Tormented Fathers è un ottimo survival horror tutto italiano già disponibile all'acquisto su PC, primo titolo di una trilogia in terza persona. Protagonista dell'avventura è Rosemary Reed, un'affascinante donna di 35 anni che raggiunge la casa del dottor Felton, un notaio in pensione affetto da una misteriosa malattia. Le indagini di Rosemary la porteranno a credere che dietro alla scomparsa della figlia di Felton, Celeste, si celi un terribile massacro.

Il titolo combina diverse dinamiche di gioco, come stealth, action, strategico ed hide&run. È stato accolto con un ottimo 7,8 dal nostro Daniele D'Orefice, che nella sua recensione ha scritto: Remothered: Tormented Fathers è solo il primo episodio di una trilogia, ma la base di partenza costruita da Darril Arts e Stormind Games è più che buona. L’idea di riprendere in mano un gameplay figlio dell’età d’oro dei survival horror e riproporlo in chiave un po’ più moderna ha dato i suoi frutti, soprattutto perché intorno gli è stata costruita una buona atmosfera, formata da ottime sequenze filmate ed azzeccate scelte estetiche e narrative".