Renato Novara da Sonic ad Ezio Auditore, quali videogiochi ha doppiato?

Ranato Novara: se questo nome vi è nuovo è perché lo avete probabilmente conosciuto come Sonic, Eddie Brock, Colin Canon e persino come Ezio Auditore: se non immaginavate che un solo doppiatore potesse doppiare così tanti ruoli differenti, tenetevi forte perché l'elenco non è ancora finito.

Nato a Torino nel 1977, Novara più che sulla quantità ha puntato sulla qualità e sulla memorabilità dei suoi doppiaggi e tra le sue interpretazioni più famose c'è sicuramente Sonic, il velocista tutto aculei targato SEGA, cui ha prestato la voce in Sonic Generations, Sonic Lost World, Sonic Boom L'ascesa di Lyric, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016, Super Smash Bros, Sonic Forces, Super Smash Bros Ultimate e il più recente Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Altre medaglie al valore sono l'aver doppiato Ezio Auditore da Firenze in Assassin's Creed II e Brotherhood, ai quali ha lavorato con la brillante voce di Maria Auditore Elda Maria Olivieri, e Garrus Vakarian nella trilogia di Mass Effect, in cui ha diviso il microfono con Claudio Moneta, tra le tante voce anche del comandante Shepard. Tra i ruoli minori troviamo invece Jibanyan in Yo-kai Watch e Add in Elsword, anche se i più memorabili sono sicuramente il Mago in Diablo III, Colin Canon in Harry Potter e l'Ordine della Fenice e Legolas in Il Signore degli Anelli La Conquista ed Eddie Brock, Venom in Spider-Man 3, Spider-Man Amici o Nemici, Spider-Man Il Regno delle Ombre.

Negli anni Novara inoltre ha collaborato a titoli e piattaforme di ogni genere e colore, diversi tanto nei toni quanto nel target: lo abbiamo udito in Alone in the Dark (Matthew); Il professor Layton e la maschera dei miracoli (Randall Ascot), Inazuma Eleven (Scott Banyan/ Mark Evans) e persino in Resident Evil 7 Biohazard (Ethan Winters) e Need for Speed:Most Wanted (Ronnie McCrea).

Fateci sapere quale di questi è il vostro titolo preferito, l'ultimo che avete (ri)giocato e soprattutto se avevate riconosciuto Novara in questa moltitudine di ruoli, eroi e pixel.