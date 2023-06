'Rendete Starfield un'esclusiva PS5': arriva la folle richiesta con una petizione

Se pensavate di averle viste tutte, sappiate che stiamo per stupirvi. Nel corso delle ultime ore si sta infatti facendo largo sul web una bizzarra petizione a tema Starfield, attraverso la quale un gruppo di giocatori è intenzionato a convincere Microsoft a trasformarlo in un'esclusiva PlayStation 5.

Sulle pagine di Change.org è infatti apparsa la curiosa richiesta di Benjamin Dickey, utente che ha deciso di creare la petizione che vanta al momento 1.039 firme, numero decisamente basso. Ciò che più sorprende non è tanto l'evento in sé, visto che abbiamo assistito a situazioni del genere anche in passato, ma l'attenzione con cui il videogiocatore ha scritto la descrizione della petizione. Nel lungo testo, Dickey sostiene che un eventuale passaggio a Sony di Starfield sarebbe una vittoria per tutti, poiché a trarne vantaggio sarebbero sia i giocatori di tutto il mondo che Microsoft, visto che le vendite aumenterebbero a dismisura. Non mancano nemmeno alcuni pensieri in merito al possibile monopolio del colosso di Redmond sul mercato videoludico, situazione che potrebbe comportare un aumento dei prezzi dei videogiochi.

Come se non bastasse, Dickey sostiene anche che se Starfield fosse stata un'esclusiva PlayStation avrebbe vantato senza dubbio una modalità a 60 fotogrammi al secondo (vi ricordiamo che Starfield girerà a 30fps su Xbox Series X|S).

Insomma, si tratta di una richiesta che fa sorridere e che per ovvie ragioni sta facendo il giro dei social.