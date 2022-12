Replaced: l'action retro-futuristico in azione nel gameplay trailer dei TGA 2022

Nel corso del pre-show dei The Game Awards 2022 ha trovato spazio Replaced, l'intrigante avventura cyberpunk di Sad Cat Studios in arrivo nel corso del prossimo anno su PC Windows e piattaforme Xbox.

Il filmato, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci consente di apprezzare nuovamente l'accattivante comparto estetico del gioco, costituito da una grafica 2.5D in pieno stile cyberpunk. Il gioco promette di regalare scenari memorabili, ma anche concitate scene d'azione ricche di spettacolarità e adrenalina basate su un sistema di combattimento ispirato alla serie di Batman Arkham.

"Replaced è un gioco fantascientifico rétro-futuristico d'azione a piattaforme in 2.5D, ambientato in un'America alternativa degli anni '80, con combattimenti d'azione a flusso libero e una storia complessa e distopica. Vestirai i panni di R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale, intrappolata in un corpo umano contro la propria volontà, che si sforza di adattarsi alla vita umana nella zona della città di Phoenix. A un complesso mondo stilizzato, ispirato al cyberpunk, si abbina una storia distopica profondamente avvincente, che si svolge in un passato alternativo".

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Replaced sarà disponibile nel corso del 2023 su PC e console Xbox, con lancio al day one nel catalogo di Xbox Game Pass. In attesa di provarlo con mano, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Replaced.