Replaced annunciato in esclusiva temporale su Xbox e PC, day one sul Game Pass

Nel corso dell'esplosivo Xbox & Bethesda Gaming Showcase, Microsoft ha presentato per la prima volta Replaced, un nuovo intrigante titolo in grafica 2.5D ambientato in un mondo Sci-Fi retro-futuristico e prodotto e sviluppato da Sad Cat e Coat Sink.

Il gioco prenderà luogo nell'oscura e misteriosa Phoenix-City. Ludicamente parlando, Replaced si presenta come un platform d'azione retro-futuristico fantascientifico 2.5D "in cui giochi nei panni di R.E.A.C.H. - un'intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano contro la sua stessa volontà. Replaced combina platform cinematografici, pixel art e combattimenti d'azione a flusso libero con una storia distopica profonda e avvincente ambientata in una versione alternativa deli anni '80".

Replaced sarà pubblicato nel corso del 2022 in esclusiva temporale su PC Windows 10, Xbox Series X|S e Xbox One. Anche in questo caso, gli abbonati di Xbox Game Pass potranno giocare gratuitamente il titolo al day one. Microsoft aveva già annunciato durante la conferenza le introduzioni nel servizio di Hades, Yakuza Like a Dragon, Back 4 Blood e dieci nuovi titoli targati Bethesda Softworks.

In attesa di conoscere maggiori dettagli sul progetto, in cima alla notizia trovate il trailer di annuncio, con cui potete dare una prima occhiata alle interessanti meccaniche di gameplay e alle suggestive ambientazioni retro-futuristiche in cui ci muoveremo nei panni di R.E.A.C.H. Cosa ne pensate di questo nuovo titolo Sci-Fi?