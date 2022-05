Replaced: l'avventura cyberpunk slitta al 2023 per la guerra in Ucraina

Dopo aver descritto il sistema di combattimento 2.5D di Replaced, i rappresentanti degli studi Sad Cat annunciano il rinvio al 2023 della loro ambiziosa avventura cyberpunk in pixel art in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati che attendevano con impazienza delle notizie sullo sviluppo di questo titolo retro-futuristico, i responsabili del progetto di Replaced spiegano che "abbiamo preso la difficile decisione di rimandare l'uscita del gioco fino al 2023. Lo studio bielorusso che lavora al titolo, Sad Cat Studios, è composto da un talentuoso team che proviene sia dalla Bielorussia che dall'Ucraina. Sfortunatamente, la guerra che sta imperversando in Ucraina ha avuto un forte impatto sullo sviluppo di Replaced, poiché la maggior parte del team che vi lavora risiede nelle regioni limitrofe agli scontri".

In funzione della guerra in Ucraina, di conseguenza, il publisher Coatsink e la società madre Thunderful hanno deciso di spostare l'uscita di Replaced al 2023 per contribuire al trasferimento degli sviluppatori e garantire la sicurezza sia loro che delle rispettive famiglie. Gli esponenti dell'avventura cyberpunk sottolineano che "stiamo continuando a lavorare sodo per raggiungere gli standard qualitativi che i nostri fan si aspettano da noi dopo aver ammirato il trailer (riferendosi al video di annuncio di Replaced, ndr), ma diamo la priorità alla salute fisica e mentale degli sviluppatori non forzando le scadenze originarie. Grazie a tutti per la pazienza e il supporto che vorrete continuare a darci per Sad Cat e il progetto di Replaced".