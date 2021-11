Replaced: nuovi dettagli sul combattimento 2.5D ispirato a Batman Arkham

Nel corso di un'intervista concessa da Igor Gritsay alla redazione di CulturedVultures, il co-fondatore di Sad Cat Studios ha discusso dello sviluppo di Replaced ispirato a Batman Arkham e illustrato gli sforzi compiuti dal suo team nel trasporre in un contesto 2.5D le fluide animazioni della serie culto di Rocksteady.

Prendendo spunto dalle scene mostrate nel reveal trailer di Replaced dallo Showcase Xbox e Bethesda di giugno 2021, l'esponente degli studi Sad Cat si sofferma sul sistema di combattimento della sua prossima avventura cyberpunk in pixel art per sottolineare come "beh, non sarà una trasposizione diretta dal 3D al 2D dei combattimenti in stile Batman Arkham perchè la nostra intenzione non è mai stata quella di replicare perfettamente quelle meccaniche. Si tratta piuttosto di un'indicazione generale per le sensazioni da restituire nei combattimenti, con animazioni e combo che si alternano per offrire quel senso di fluidità".

Il co-fondatore della software house indie prosegue nel suo discorso rimarcando il concetto appena espresso per spiegare che "nella serie di Arkham, tutti i sistemi implementati restituivano l'idea di un movimento fluido delle animazioni e quell'idea è più facile da trasporre in 2D, perché non c'è da tenere conto di fattori legati alla tridimensionalità degli attacchi e delle mosse. Allo stesso tempo, questo approccio ha richiesto molto tempo in termini di sviluppo delle singole animazioni. Ci sono tantissime interazioni che il protagonista può avere con lo scenario e le diverse tipologie di nemici, e questo significa creare tonnellate di animazioni specifiche. Si tratta sostanzialmente della parte più difficile del nostro lavoro, perché tutti quei movimenti sono predeterminati in un gioco 2D in pixel art ma ci stiamo sforzando di farli sembrare naturali proprio grazie alle transizioni senza soluzioni di continuità tra le diverse animazioni".

Il progetto di Replaced è attualmente in sviluppo su PC e in esclusiva console su Xbox One e Series X/S, con lancio previsto nel 2022 anche su Xbox Game Pass.