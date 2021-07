Replaced: l'esclusiva Xbox ispirata a Batman, Uncharted, PoP e Blade Runner

Replaced è l'intrigante esclusiva PC Windows 10 e console Xbox che Microsoft ha presentato nel corso del suo evento all'E3 2021. Il gioco retro-futuristico in 2.5D ha catturato persino l'attenzione dell'autore di The Replaced, titolo con cui sembra condividere diverse caratteristiche stilistiche.

In occasione di un'intervista concessa a Twinfinite, i ragazzi di Sad Cat Studios hanno parlato delle opere, videoludiche e non, che hanno maggiormente influenzato lo sviluppo di The Replaced, sia nelle sue componenti ludiche che estetiche.

"Allora, per quanto riguarda il sistema di combattimento, siamo stati fortemente ispirati dalla serie Batman. Ho finito tutti quei giochi e sono davvero perfetti, e mi piace molto il combattimento all'interno di quei giochi. Quindi ci siamo ispirati a lui per via del suo ritmo fluido e della sensazione naturale che trasmette durante i combattimenti. Quindi, questo è ciò che stavamo cercando di ottenere. Non abbiamo guardato ai giochi 2D hardcore come Hollow Knight o Salt & Sanctuary. Non cercavamo un'esperienza casual ma qualcosa che debba essere sì padroneggiata ma per cui non è necessario versare lacrime e sangue.



Dall'altro lato, abbiamo anche implementato un sistema di movimento che ispirato da giochi come Prince of Persia, quelli di Ubisoft che sono stati realizzati nella trilogia realizzata negli anni 2000, incluso Sands of Time. Inoltre, anche la serie Uncharted ci ha influenzato".

Difficile poi per un titolo dai connotati cyberpunk e retro-futuristici non essere influenzato da un capolavoro immortale del cinema come Blade Runner, ed anche dal suo sequel 2049.

Il titolo di Sad Cat Studios è atteso al lancio nel corso del 2022 su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One. Gli autori hanno spiegato il motivo per cui hanno deciso di includere Replace al lancio su Xbox Game Pass.