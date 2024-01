Replaced, novità in arrivo per l'action cyberpunk? Sad Cat lancia indizi

A oltre tre mesi di distanza dal Dev Blog sulla grafica di Replaced, il team social degli studi Sad Cat 'battono un colpo' con un post che sembra suggerire l'imminente arrivo di novità riguardanti lo sviluppo dell'ambizioso action cyberpunk in pixel art.

I curatori del profilo Twitter/X della software house indipendente fondata a Minsk (Bielorussia) incuriosisce la community con una breve animazione che ritrae il protagonista di spalle, una clip che sembra preludere alla pubblicazione di ulteriori filmati o, comunque, di approfondimenti sul lavoro portato avanti per dare forma a questa esperienza retro-futuristica in stile 2,5D.

Nei mesi scorsi, gli studi Sad Cat hanno discusso delle sfide affrontate per dare forma al sistema a generazione procedurale che si premurerà di gestire le condizioni atmosferiche, l'illuminazione globale e le nuvole di Replaced, tre elementi grafici che saranno estremamente importanti per caratterizzare l'avventura e immergere ulteriormente gli appassionati in un'esperienza action piena di colpi di scena e dalla componente artistica inconfondibile.

In ragione del rinvio al 2024 di Replaced annunciato da Sad Cat, il prossimo action cyberpunk diretto da Yura Zhdanovich dovrebbe approdare nei prossimi mesi su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox e PC Game Pass.